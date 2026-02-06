昨年、新馬戦からもちの木賞、全日本2歳優駿とデビュー3連勝中のパイロマンサー（牡3＝吉村、父パイロ）は6日、陣営がUAEダービー（3月28日、メイダン、ダート1900メートル）の招待を受諾した。12月17日の前走後は放牧を挟み、今季に備えている。