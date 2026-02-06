ロックバンド「ONE OK ROCK」のギタリスト・Toruさんの妻で、俳優の大政絢さんが自身のインスタグラムを更新。35歳の誕生日を迎えたことを報告しました。【写真を見る】【 大政 絢 】35歳の誕生日を報告「楽屋に入った瞬間に素晴らしいサプライズ」祝福に喜びも大政さんは「歳を重ね、本日35歳になりました」と投稿。 キャンドルの灯ったバースデーケーキを手にした画像を添えて、「今日、楽屋に入った瞬間に素晴らしいサプラ