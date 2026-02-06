ベルトラは、子会社で第三者による虚偽の指示に基づき、約5,000万円を銀行送金する被害を受けたことを明らかにした。1月上旬に子会社のリンクティビティの従業員に対し、同社の代表者を装った第三者から、社外のSNSアカウントへ誘導するメールが届いた。当該SNSを通して、子会社の経理担当者に虚偽の送金指示が行われ、その従業員が銀行届出印を持ち出し、指定された銀行口座へ約5,000万円を振り込んだ。送金完了後、社内確認の過