お風呂の日（2月6日）からサウナの日（3月7日）まで、熱波師の特別イベントも長野県内の温浴施設の利用促進に取り組む信州湯ノ道実行委員会は2026年2月6日から3月7日にかけて、県内全域の31施設が参加する周遊型のスタンプラリーイベント「信州湯ノ道2026」を初開催する。銭湯、温泉、サウナと個性豊かな施設を巡ってもらい、地域の魅力も再発見してもらう冬の旅を提案したい考えだ。キービジュアル自然に恵まれ水資源も豊富な長野