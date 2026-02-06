KDDIは6日、2025年度第3四半期の決算発表を延期すると明かした。連結子会社のビッグローブなどで不適切な取引が行われていた疑いがあり、特別調査委員会の調査が継続しているため。 延期の要因は、1月14日に公表された連結子会社のビッグローブおよびその子会社のジー・プランにおける不適切な取引の疑いのため。現在も特別調査委員会による調査が進められており、本件の影響を含めた当四半期の財務諸