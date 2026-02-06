まさかの展開である。日本全国のコンビニエンスストアや書店、ホビーショップなどで販売している大人気商品『一番くじ』に、なんと“サッカー日本代表”が登場するのだ。「一番くじサッカー日本代表ver. 〜最高の景色を2026〜」と発表されており、発売予定日は６月13日。北中米ワールドカップのグループリーグ初戦、運命のオランダ戦の前日であり、注目のアイテムとなりそうだ。ワンピース、鬼滅の刃、エヴァンゲリオンなど