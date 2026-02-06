ジェフユナイテッド千葉は２月６日、J１百年構想リーグを戦う今季のキャプテンおよび副キャプテンを発表した。17年ぶりにJ１の舞台へ戻ってきた千葉は、2023年からチームを率いる小林慶行監督のもと、新シーズンに臨む。そのなかで主将を任されたDF鈴木大輔は、21年の加入初年度からキャプテンを務めており、６季連続でチームの先頭に立つこととなった。また、副主将には６人が就任。MF田口泰士、DF郄橋壱晟、鳥海晃司