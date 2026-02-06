北海道内は前線を伴った低気圧が通過し、日本海側やオホーツク海側を中心に雪や風が強まっていて、道北・道東の海沿いを中心に暴風雪警報が発表されています。この暴風雪で交通機関にも影響が出ています。ＪＲ北海道は２月６日、札幌圏など合わせて２３８本の運休となっていて、７日と８日も間引き運転を決めています。ＪＲ北海道によりますと、暴風を伴った大雪になる恐れがあるとして、６日は札幌圏で快速エアポート