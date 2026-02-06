北海道内では２月６日、道北や道東の海沿いを中心に暴風雪警報が発表されていて、猛吹雪によるホワイトアウトや吹きだまりによる交通障害などに警戒が必要です。ＪＲ北海道では７日と８日も間引き運転となります。快速エアポートや小樽方面・岩見沢方面の函館線は１時間に１本から２本の運休、学園都市線は１時間に１本の運休となる見込みです。また、８日は特急列車の運転計画も発表されています。札幌ー帯広間の特急