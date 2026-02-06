「充電式紙パックふとんクリーナー」アイリスオーヤマは、MagiCaleena（マジカリーナ）シリーズの新商品として、ふとんクリーナーにおいて同社で初めて紙パック式を採用した「充電式紙パックふとんクリーナー」を2月13日からインターネットサイトを中心に全国のホームセンターなどで順次発売する（2月5日から公式通販サイト「アイリスプラザ」で予約販売開始）。同社のふとんクリーナーは、ふとんたたきの形状を模したたたきパッド