「ニップン つぎの日もやわらか強力小麦粉」ニップンは、家庭用グロサリー新商品「ニップン つぎの日もやわらか強力小麦粉」を3月2日から発売する。同商品は、同社が商標を取得している「やわら小麦」を使用した小麦粉。「やわら小麦」は、でんぷんの老化が遅い特性を持ち、この小麦粉で焼いたパンは、時間が経っても作りたてのようなやわらかな食感が続く。同社はこれまで「やわら小麦」を使用した業務用小麦粉2品を昨年2月から販