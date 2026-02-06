セブンティシクサーズ戦でダンクシュートを決める八村（中央）＝ロサンゼルス（AP＝共同）【ロサンゼルス共同】米プロバスケットボールNBAは5日、各地で行われ、レーカーズの八村塁は本拠地ロサンゼルスでのセブンティシクサーズ戦に途中から出場し、34分42秒プレーして14得点、7リバウンドだった。チームは119―115で2連勝し、31勝19敗となった。ブルズの河村勇輝は敵地トロントでのラプターズ戦で途中出場し、7アシストで3得