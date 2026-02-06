８日投開票の衆院選で、各党の公約には減税や現金給付など「バラマキ」的な政策が並ぶ。財政悪化への警戒感から債券市場では金利が上昇しているが、財政健全化に向けた議論は低調なままだ。（田中俊資、土居宏之）長期金利上昇「２年前に買った人の住宅ローン金利は０・３％程度だったが、我々は倍以上。もう少し早く買えば良かった」１月下旬、東京都内にあるオープンハウスグループのショールーム。妻と計約６０００万円の