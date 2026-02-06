バスケットボールＢ１の北海道は６日、ジョシュア・スミスとの２０２５−２６シーズンの選手契約を解除したと発表した。スミスは４日に北海道入り。５日にメティカルチェックを受けたが「契約を継続できない結果が出たため」に契約解除に至ったとした。Ｂリーグ自由交渉選手リストには６日午後３時に掲載された。米国出身のスミスは１７年に京都でプレー。その後は富山、名古屋などでプレーし、今季は大阪に所属していた。北