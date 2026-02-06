ストレスフルな状況でも心穏やかに過ごすにはどうすればいいか。一般社団法人マインドフルリーダーシップインスティテュート代表理事の荻野淳也さんは「物理的に抜け出すことができなくても、イライラするか、心を穏やかにするか、反応の仕方を自分で選択することはできる。例えば満員電車の中でも、普段は注意を向けないところに注意を向けてみることで、マインドフルネスの練習になる」という――。※本稿は、荻野淳也『心のざわ