仕事で評価される人はどんな工夫をしているのか。編集者・ライターの鈴木俊之さんは「会食後に『おいしかったです』や『とても勉強になりました』と定型文を使う人は、相手の記憶に残らない。言葉は情報ではなく、感情と行動を動かす“トリガー”だ」という――。（第2回）※本稿は、鈴木俊之『タイトルから考えよう』（星海社新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／NicoElNino※写真はイメージです - 写真＝iStock