バーガーチェーン「マクドナルド」は2月13日から、子ども向けメニュー「ハッピーセット」で、「ひみつのアイプリ」と「のりのりタイムズ!!」のおもちゃ（各3種）の提供を開始する。今回は、いずれかのハッピーセットを1点購入するごとに、おもちゃに加えて“おまけ”も付く。おもちゃの提供期間は約2週間を予定しているが、数量限定のため、なくなり次第終了となる。おもちゃはランダム配布で、種類を選ぶことはできない。また、同