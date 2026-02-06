サンドイッチチェーン「サブウェイ」は、バレンタインシーズンに合わせ、2026年2月9日から15日の7日間、『ベイクドクッキーBOX』(税込960円)を全国の店舗で発売する。店内で焼き上げたクッキー『チョコチップ』と『ホワイトマカダミア』を各2枚詰め合わせた全4枚セットを、特別デザインのオリジナルパッケージに入れた。単品合計価格(250円×4＝1000円)より40円お得になっている。【商品画像はこちら】店内で焼き上げるクッキー『