2月8日投開票の衆院選は終盤戦に差し掛かっている。報道各社の情勢調査からは、「自維300議席超うかがう」（朝日新聞）、「自民が単独過半数の勢い」（共同通信）と与党の優勢ぶりがうかがえる。 【写真】駅前で街頭演説を行う自民党・丸川珠代氏。他、「頬がこけた？」 応援演説で各地を飛び回る高市首相の近影もっとも、無党派層の多い都市部を中心に接戦が繰り広げられている選挙区は多数に上り、情勢がどう変化してい