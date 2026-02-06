提供：JR四国 JR四国は、首都圏で５棟目となる収益用不動産を取得し、2025年12月22日から賃貸レジデンスとして運営を開始しました。世田谷・目黒・渋谷エリアを中心とした新築マンションの不動産投資を支援しているフェイスネットワーク（東京・渋谷区）から取得した「J．リヴェール千歳烏山」で、鉄筋コンクリート造5階建、1Kから2LDKまで22戸の新築物件です。 JR四国は長期経営ビジョンで経営基盤