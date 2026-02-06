歌手・中島みゆきの音楽特番「ＮＨＫＭＵＳＩＣＳＰＥＣＩＡＬ中島みゆきオールタイム・リクエスト」が、３月２１日（後８時）に放送される。視聴者からのリクエストをもとに、中島がＤＪスタイルで進行する特番。２０１８年を最後に本格的なＤＪを行うことはなかったが、久しぶりのＤＪをテレビで披露する。視聴者から彼女の曲のリクエストとその曲にまつわる思い出やエピソードを募集し、それをもとに声で進行する