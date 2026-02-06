首都圏で相次いだ匿名・流動型犯罪グループ（匿流）による強盗事件のうち、横浜市の住宅で男性が暴行されて死亡し、現金が奪われた事件を指示したとして、警視庁と埼玉、千葉、神奈川県警の合同捜査本部は6日、強盗致死と住居侵入の疑いで、男4人を再逮捕した。再逮捕されたのはいずれも無職の福地紘人（26）、斉藤拓哉（27）、村上迦楼羅（27）、渡辺翔太（27）の4容疑者。再逮捕容疑は2024年10月15日夜、実行役と共謀して