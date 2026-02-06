5日午後、湯沢市で自宅の屋根の雪下ろしをしていた男性が転落し、大けがをしました。湯沢警察署の調べによりますと、5日午後2時ごろ、湯沢市愛宕町二丁目の71歳の男性が、自宅の1階の屋根の雪下ろしをしていた際に、足を滑らせ転落しました。男性は腰の骨を折る大けがをしています。男性はヘルメットや命綱はつけていなかったということです。