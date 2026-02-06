トヨタ「“2人乗れる”小さいクルマ」に“賛否両論”の反響殺到！地方におけるバス路線の廃止や、高齢者の移動手段確保が深刻な社会課題となるなか、改めて注目されているのが「超小型モビリティ」の存在です。実はトヨタも、こうしたニーズに応える意欲的なモデルを販売していました。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタの“2人乗り”「小さいクルマ」です！（25枚）それこそが、2人乗りの小型EV「C＋pod（シーポッド）」