¡Ö2¿Í¤È¤â¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¡×ÇÐÍ¥¤Î·¦ÄÍÍÎ²ð(46)¤ÈÂ©»Ò¤ÇÇÐÍ¥¤Î·¦ÄÍ°¦Î®(22)¤Î?¿Æ»Ò²£ÊÂ¤Ó?¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯ÃÂÀ¸101¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥Ç¥Ë¥à¥Ö¥é¥ó¥É¡¦Lee¤ÎÌ¾ÉÊ¡ÖLee101¡×¤Î101¼þÇ¯µ­Ç°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë¿Æ»Ò¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¥Ç¥Ë¥à¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤Ç¡¢¿Æ»Ò¤ÇÊÂ¤ó¤À¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°¦Î®¤Ï¡ÖÍÄ¤¤º¢¤«¤éÆ´¤ìÂ³¤±ºÇ¹â¤ÎÌ´¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¡£¤½¤ì¤Ï¡Ä±Ê±ó¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£²¶¤Î±Ê±ó¤Î