北海道内では２月６日、道北や道東の海沿いを中心に暴風雪警報が発表されていて、猛吹雪によるホワイトアウトや吹きだまりによる交通障害などに警戒が必要です。（簑島カメラマン）「午前８時すぎの稚内市内の様子です。地吹雪の影響で視界がとても悪くなっています」カメラが揺れるほどの激しい風が吹きつけた稚内。宗谷岬では道内で最も強い瞬間最大風速３５．６メートルを観測するなど、稚内市内では非常に強い風が吹いて