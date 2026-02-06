北海道内は前線を伴った低気圧が通過し、日本海側やオホーツク海側を中心に雪や風が強まっていて、道北・道東の海沿いを中心に暴風雪警報が発表されています。暴風雪警報が出されている石狩市から中継です。札幌から車でおよそ１時間ほどかかりました、石狩市の国道２３１号の目の前です。大きなトラックも通るような通りなのですが、雪はいま降ってはいないんですね。ただ、風が本当に強いんです。体が時折揺られるぐらいの