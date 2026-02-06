2022年に史上初となるアマチュア2勝を含む、通算5勝を挙げている?川泰果。今季の国内男子ツアーを代表する存在の一人になることは間違いない。そんな?川が思う勝ちパターンや目指すプレースタイル、目標としている選手について語ってくれた。取材は、?川がジュニア時代から練習を重ねてきた兵庫県・樫山ゴルフランドで行った。（後編・取材/構成・高木彩音）【連続写真】最新！?川泰果の迫力あるドライバースイング◇■現在の国内