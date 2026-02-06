日本女子プロゴルフ協会が公式インスタグラムを更新。シーズンオフは「新春推しプロ応援月間」と題して、昨年のツアーで見せた選手たちの好プレーや楽しい素顔、様々なランキングを紹介してきた。【ランキング】一緒にお酒を飲みたい女子プロは？ 1位〜10位を発表今回は「最も“ある舞台”に立っていた選手は？」とだけ記すと、正解を伏せたまま上位にランクインした選手たちを動画で紹介した。ランキングの第1位は年間女王に輝い