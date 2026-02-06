かつてフレーザー島と呼ばれていたガリの航空写真/Australia/Photodisc/Getty Imagesブリスベン（CNN）カナダからオーストラリアを訪れていたバックパッカーのパイパー・ジェームズさん（19）が、朝のひと泳ぎを楽しもうと島の太平洋岸へ向かっていた時、太陽はまだ水平線から昇り始めたばかりだった。オーストラリアの東海岸、クイーンズランド州沖に浮かぶガリ（旧フレーザー島）は、現地の言葉で「楽園」を意味する島。美しい自