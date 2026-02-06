８日投開票の衆院選では、各地の選挙管理委員会が投票手続きのデジタル化に取り組んでいる。投票所入場券を有権者のスマートフォンに送ったり、不在者投票用紙の請求をアプリでできるようにしたり。選管の業務でも効率化が進んでいる。北海道上富良野町の投票所では期日前投票の初日から、入り口でスマホを見せた後、宣誓書に氏名などを書いて投票する町民が相次いだ。スマホの画面に表示されたのは、「デジタル入場券」。町が