「２０２５ミス・ティーン・ジャパン」グランプリに輝いた増田有沙（ありさ＝１５）が１５日開催の「ＴＧＣｉｎあいち・なごや２０２６」で芸能界デビューを果たすことが６日、分かった。「憧れのステージ！ファッションを通してハッピーを届けられるように精いっぱい、頑張ります！！」とコメントした。「ミス・ティーン・ジャパン」は、未来のスターを発掘するべく毎年開催されているコンテストで、これまでに井桁弘恵や