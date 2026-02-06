6日午後4時ごろ、福岡管区気象台は大雪に関する情報を発表しました。九州北部地方では8日、山地、平地ともに大雪に注意してください。九州北部地方では、8日は上空およそ1500メートルにマイナス12℃以下の強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まる見込みです。7日午後6時から8日午後6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、次の通りです。■山口県山地30センチ平地10センチ■福岡県山地10センチ平地3センチ■佐