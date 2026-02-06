台風2号(ペンニャ)は、2月6日(金)午後3時にフィリピン付近で熱帯低気圧に変わりました。台風2号熱帯低気圧に変わりました台風2号(ペンニャ)は、2月4日(水)午後9時にミンダナオ島の東で発生しました。その後、台風2号は西よりに進み、今日6日(金)午後3時に、フィリピン付近で熱帯低気圧に変わりました。なお、この台風による日本への直接的な影響はありませんでした。