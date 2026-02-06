【これからの見通し】衆院選への視線と米雇用関連指標の悪化受けた動きが拮抗ドル円の一段高は一服か 今週はドル円が上昇している。主なドライバーは衆院選での与党勢力大勝期待による円安だ。加えて、リスク回避的なドル高の動きが交錯した。しかし、衆院選を目前に控えて調整が入りやすいタイミングなっているようだ。昨日まで連日、大台替わりで進行した円安の流れは現在一服している。 また、ドル相場には経