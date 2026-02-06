ドル円１５６．８０近辺、ユーロドル１．１７９５近辺＝ロンドン為替 ロンドン早朝、ドル円は156.80近辺、ユーロドルは1.1795近辺での推移。ドル円は156.52-157.07でのレンジで振幅したが、足元ではそのレンジのほぼ半ばに落ち着いている。ユーロドルは1.1766付近から1.1802付近まで上昇し、足元では高値付近に位置している。いずれも前日比でややドル安へと振れている。 USD/JPY156.77EUR/USD1.1