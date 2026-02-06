【動画】髙木美帆 順調な調整姿を見せる｜https://youtu.be/8Lri1wJiM3I 3大会連続の金メダル獲得を目指すスピードスケート女子の髙木美帆（31）が、日本時間10日に開催される女子1000メートルに向けて順調に調整を進めている。 「明日のスピード練習がすごく大事になってくると思っていて、そこをまず一つ大事に取り組んでいきたい」とコメント。 本番に向けた最終調整の重要性を強調した