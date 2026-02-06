子供服のミキハウスブランドを展開する三起商行株式会社（大阪・八尾市）はこのほど、木村皓一（こういち）代表取締役社長を会長とし、竹田欣克（よしかつ）取締役グローバル事業部長兼ミキハウスアメリカ社長を新社長とする役員人事を内定した。６月１日付け人事で正式決定となる。社長に就任する竹田氏は１９７４年、石川県生まれの５１歳。東大法学部卒。９８年に三起商行入社。人事採用、商品部、社長室を歴任した。米ボス