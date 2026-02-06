６日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、山梨県山中湖村の観光名所・山中湖の氷結した湖面に観光客が立ち入り、その危険性が叫ばれている現状をリポートした。この日の番組では、気温マイナス１０度を超え氷結した湖の湖面に早朝から立ち入り、“映（ば）える”写真を撮影する観光客に地元関係者からの「落ちたら死ぬぞ！」の注意喚起の声が響く映像を報じた。各地で死亡事故も起