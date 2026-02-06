ＪＲＡは２月６日、２０２３年の京都ハイジャンプ・ＪＧ２を勝ったダイシンクローバー（セン１０歳、美浦・戸田博文厩舎、父キンシャサノキセキ）の競走馬登録を、同日付けで抹消したことを発表した。今後は乗馬となる予定で、行き先は未定。通算成績は４４戦６勝（うち障害３０戦４勝）。主な勝ち鞍は２０２３年京都ハイジャンプ・ＪＧ２。総獲得賞金は１億６４６６万４０００円。１月１０日の牛若丸ジャンプＳ（１０着）がラ