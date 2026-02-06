Ｊ２ジュビロ磐田は６日、２７年１月からの加入が内定している関大ＤＦ桑原航太（３年）が「ＪＦＡ・Ｊリーグ特別指定選手」として認定されたことを発表。これにより、Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグにおいて公式戦の出場が可能になる。桑原は東京都出身で、東京Ｖジュニアユースから新潟・帝京長岡高を経て関大に進学。昨年はＵ―２０全日本大学選抜にも選出されている。スタミナとスプリントを武器とするサイドバックで、質の高い