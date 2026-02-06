DeNAの1軍キャンプ（沖縄・宜野湾）に参加していた井上絢登外野手（25）がコンディション不良を訴え、第2クール初日となった6日は別メニューでの調整となった。 詳細については明かされていないが、井上と状態について話し合った相川監督は「コンディション不良なんですけど、そんなに早くは本隊（の練習）に入れないということなので」と説明。今後は2軍（沖縄・嘉手納）に合流して、コンディションの回復を最優先に調整するこ