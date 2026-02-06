FRUITS ZIPPERの仲川瑠夏（28）が6日までに自身のインスタグラムを更新。東京ドーム公演のオフショットを公開した。「2026.2.1 FRUITS ZIPPER SPECIAL LIVE 2026 IN TOKYO DOME〜ENERGY〜東京ドームありがとぴでございました」と報告。「ずっとわくわくしてた一生に1度の初めての東京ドーム、大好きな応援してくれるみんなに囲まれてとっても幸せで楽しかったですみんなは楽しかったかな？改めてみんなのENERGIEに支えられてい