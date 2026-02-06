加茂市で5日、建物脇で男性が倒れているのが発見され、救急搬送されましたが、6日死亡が確認されました。死亡したのは加茂市に住む78歳の男性です。警察によりますと5日午前10時半すぎ、加茂市天神林の2階建ての建物脇で男性が倒れているのを男性の家族が発見し、110番通補しました。男性の近くには、はしごが倒れていて、建物の屋根には、スノーダンプが置かれていたということです。男性が屋根の除雪作業しようとして、は