京都ハンナリーズは2月6日、日本体育大学4年の西部秀馬が「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26シーズン」特別指定選手のプロ契約で加入することを発表した。 西部は189センチ87キロのシューティングガード兼スモールフォワード。東山高校から日本体育大に進学し、1月29日に開催された「B.LEAGUE DRAFT 2026」の2巡目1位指名（全体7位）で京都から指名を受けた。 西部、村上直