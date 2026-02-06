ＴＯＷＡは６日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を下方修正した。今期の売上高予想は５６０億円から５４５億円（前期比１．９％増）、経常利益予想は９８億円から７０億円（同２５．５％減）に見直した。経常利益は増益予想から一転、減益を見込む。 メモリー分野で想定していた量産投資の時期が後ろ倒しとなり、リードタイムの長い評価設