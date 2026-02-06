６日の東京株式市場で日経平均株価は３日ぶりに反発。前日の米株安で朝方は軟調に推移したが、８日の衆院選での自民党の勝利を見込んだ買いが流入し５万４０００円台を回復した。ＴＯＰＩＸは最高値を更新した。 大引けの日経平均株価は前日比４３５円６４銭高の５万４２５３円６８銭。プライム市場の売買高概算は２８億５４４万株。売買代金概算は８兆１７４６億円となった。値上がり銘柄数は８８０と全体の約５５％、値下