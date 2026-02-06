ライカカメラ社は2月6日（金）、iPhone 17 Pro / Pro Max用の「Leica LUXケース」を発表した。2月中に発売予定としている。 牛革を使用したレザーケース。素材、加工技術、機能性、シンプルな造形美など、ライカのデザイン哲学を体現したという。アクセントとしてブラックのアルミボタンをあしらったほか、内側にはマイクロファイバーコーティングを施してiPhoneの保護性能を確保した。