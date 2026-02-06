株式会社焦点工房は、七工匠の魚眼レンズ「7Artisans 6mm F2 FISH-EYE II ED」を2月6日（金）に発売した。希望小売価格は4万7,000円。対応マウントはキヤノンRF、ソニーE、ニコンZ、富士フイルムX、マイクロフォーサーズ。 APS-Cサイズのイメージセンサーに対応するMFレンズ。開放F2の明るさと、最短撮影距離0.1mの接写性能を備える。 8群10枚のレンズ構成で、EDレンズ2枚、高屈折レンズ2