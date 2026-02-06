GITZOの三脚用グリース（GSGREASE02）が、Amazonで約10%OFFのセール中となっている。2月6日（金）現在、参考価格が1,145円のところ、1,036円で購入可能だ。 GITZOの工場でも使用されている純正グリース。ロック部内部に塗布することで、金属表面の経年使用による摩耗から保護し、スムーズなロック性能を維持できるようになる。 内容量5mlのチューブが2本セットとなっており、目安として、1